Toti, Doamne, si toti la fel!

Imediat dupa refuzul intrarii Romaniei in Schengen am auzit fel de fel de peroratii cu privire la conducatorii Romaniei, ai diplomatiei romanesti, ai capacitatii lor de a gandi si aplica strategii sociale, economice, educationale sau sanitare, cum si cate limbi straine trebuie ei sa cunoasca... Ca ce oameni destepti ar fi trebuit sa ne conduca...Toata vanzoleala mi-a lasat un gust amar si mi-am dat seama cata demagogie a putut sa incapa in nu mai putin de 30 de ani, ceva de genul "nici nu sti ... citeste toata stirea