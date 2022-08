Tragedie in Petrosani. Un localnic a murit dupa ce a cazut in albia unui parau

Un localnic din Petrosani a murit, dupa ce s-a prabusit de la inaltimea de patru metri in albia paraului Maleia, care traverseaza municipiul. Un localnic in varsta de 60 de ani a murit dupa ce a cazut de la o inaltime de circa patru metri in albia paraului Maleia. Barbatul a fost gasit decedat, au anuntat miercuri, 10 august, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara.Tragedie in Petrosani. Un tanar de 20 de ani s-a prabusit de la etajul sase al unui bloc turnUn student a ... citeste toata stirea