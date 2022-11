Luni, in jurul orei 20:30, un barbat in varsta de 40 de ani, din judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76, pe raza comunei Baia de Cris, din directia Oradea-Deva, a acrosat cu autoturismul o femeie in varsta de 67 de ani, din comuna Baia de Cris, care se pare ca a ... citeste toata stirea