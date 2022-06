Tragedie pe o sosea din Hunedoara. Un motociclist a murit intr-un accident rutier

Un nou accident rutier in care a cazut victima un motociclist s-a petrecut, duminica, pe o sosea din judetul Hunedoara. Un motociclist a murit, duminica, intr-un accident rutier care a avut loc pe Drumul National 66 Simeria - Petrosani, in zona localitatii Bacia.O noua tragedie pe soseaua Hunedoara - Calan in mai putin de o saptamanaZona cea mai riscanta de pe soseaua Hunedoara - Calan. Cum a murit aici un tanar motociclistMesajul straniu publicat, cu o zi inainte de tragedie, de ... citeste toata stirea