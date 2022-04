Transformarea uimitoare a celei mai vechi cariere de talc din Romania, la doua decenii de la inchidere VIDEO

Prima cariera de talc si dolomita infiintata in Romania a functionat timp de un secol. Perimetrul ei a fost lasat in grija naturii. O padure de brad, pin si mesteacan creste pe terasele uriasei cariere de talc si dolomita de la Craciuneasa, si da o infatisare aparte craterului urias scobit in munte.GALERIE FOTO - CARIERAVIDEO, IMAGINI AERIENE - CARIERA CRACIUNEASACarierea aflata pe valea Nadrabului, in vecinatatea satelor Govajdia, Ghelari, Lelese si Cerisor a fost infiintata in 1913, fiind ... citeste toata stirea