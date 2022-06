Transporturi ilegale de lemne depistate de politisti

Politistii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, cu sprijinul reprezentantilor Garzii Forestiere Timisoara, au efectuat, in cursul acestei saptamani, o serie de controalele ce au vizat verificarea modului de utilizare a sistemului informatic SUMAL 2.0, de catre transportatori si a modului de comercializare a materialelor lemnoase.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au stabilit ca un barbat de 38 de ani, din orasul Calan, in perioada 16.12.2021 - ... citeste toata stirea