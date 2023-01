Trei elevi, consumatori de substante interzise, la scoala

Marti, in jurul orei 10:10, Politia Municipiului Petrosani a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca in curtea unei unitati de invatamant din Petrosani se afla trei minori care par a se afla sub influenta unor substante psihotrope.Politistii care s-au deplasat la fata locului i-au identificat pe cei trei minori, toti in varsta de 14 ani, elevi ai scolii respective.Cei trei au fost preluati de un echipaj medical si transportati la Spitalul de Urgenta Petrosani, ... citeste toata stirea