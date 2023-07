Comunitatea lupeneana se va afla in acest weekend in sarbatoare. Zilele Municipiului Lupeni din acest an inseamna trei zile pline de evenimente, trei zile de distractie pentru lupeneni si nu numai.Sarbatoarea va debuta cu expozitia de fotografie a artistului fotograf Francisc Nemeth, membru de onoare al AFIAP si EFIAP, care, cu prilejul aniversarii a 50 de ani de cariera artistica isi va lansa albumul retrospectiv "Nuantele pasiunii". Evenimentul va avea loc vineri, de la ora 16,00 la Palatul ... citeste toata stirea