Tribunalul Hunedoara are un nou presedinte

Incepand cu data de 16.08.2022, in functia de presedinte al Tribunalului Hunedoara a fost numit domnul judecator FLAVIUS-DACIAN CONTA, pentru un mandat de 3 ani, conform art.48 din Legea nr.303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor.Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea in functia de conducere in data de 12.08.2022, ca urmare a validarii rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor la ... citeste toata stirea