Trupul unui barbat a fost descoperit dupa mai multe zile. Ancheta pentru omor. Cine sunt suspectii

Un barbat de 48 de ani, din Petrila, a fost gasit mort in locuinta sa. Trupul sau, aflat de mai multe zile in descompunere, prezenta urme de violenta."Cadavrul a fost transportat la Morga Spitalului de Urgenta Petrosani, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului, iar dupa efectuarea cercetarilor, moartea suspecta a barbatului a fost reincadrata in infractiunea de omor", a informat Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara. ... citeste toata stirea