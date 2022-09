Un barbat ratacit pe munte, la cules de ciuperci, a fost gasit de jandarmi dupa 8 ore de cautari

Un barbat in varsta de 73 de ani a anuntat, in miezul noptii, la 112 ca se ratacise pe munte si avea nevoie de ajutor.Doi jandarmi si un salvamontist au plecat in cautarea barbatului. Au luat legatura cu el, prin telefon, pentru a afla cateva detalii despre zona in care se afla."Au mers pe cararile muntilor mai bine de 3 ore, fiind in permanenta in legatura cu barbatul. Au aprins pocnitori, petarde, diverse semnale luminoase si acustice, crezand ca vor fi auzite de barbatul de 73 de ani. ... citeste toata stirea