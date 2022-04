Un dar pentru copii si adulti deopotriva...

Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara si in parteneriat cu Editura Karina din Deva, a organizat in ziua de 14 aprilie 2022, la Sala de Lectura a institutiei, un eveniment editorial deosebit, adresat atat copiilor, cat si celor care se ocupa de educatia si formarea lor. Marina Cernat, ilustrator de carte si tehnoredactor la Editura Karina din Deva, a venit in fata noastra si a lansat cartile "Soare iubit", "Mica picatura" si ... citeste toata stirea