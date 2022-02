Un incendiu a cuprins o cladire cu patru locuinte din Lupeni

Pompierii au intervenit, in noaptea de luni spre marti, in ajutorul mai multor familii din Lupeni, ale caror locuinte, situate intr-o cladire compartimentata, au fost cuprinse de flacari."Locatarii, atat adulti cat si copii, s-au autoevacuat in siguranta, iar proprietara casei cuprinse de flacari a fost transportata la spital, din cauza atacului de panica pe care l-a suferit. Intrucat imobilul in care a izbucnit incendiul ardea generalizat la sosirea echipajelor de interventie, a fost ... citeste toata stirea