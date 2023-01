Un "pic" de haos pe strazile din Deva, nu credeti? Politia locala... face si ea ce poate si mai rupe cate-o amenda

Unii deveni reclama haosul de pe strazile aglomerate ale municipiului Deva, in special la ore de varf. Au publicat imagini, filmate cu ajutorul camerelor de bord ale masinilor, in care arata cum alti soferi nu tin cont de faptul ca pe unele strazi, cum este Strada Lucian Blaga, circulatia se desfasoara in sens unic.Politia Locala din Deva arata, la randul ei, ca "isi face treaba", si sanctioneaza soferii prinsi ca incalca legea. Intr-un comunicat transmis de primarie, politistii locali se ... citeste toata stirea