Un popor scarbit de politica si politicieni

Incepand cu 1990, noi, romanii, am fost un popor pasionat de politica.Poate si pentru ca, inainte de 1989, doar cativa oameni "alesi" faceau politica, adica erau activisti.Anii au trecut si am ajuns in 2024 si 2025.Acum, sentimentul romanilor legat de politica este scarba. O scarba profunda. O scarba aspra.Am ajuns aici, deoarece politica s-a schimbat in rau. Ea a redevenit o atributie a catorva "alesi".Nu! Sa nu va ganditi ca au fost alesi pentru calitatile si abilitatile lor iesite ... citește toată știrea