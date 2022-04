Un sat pitoresc din Muntii Metaliferi a ramas complet pustiu. In trecut avea 300 de locuitori VIDEO

Niciun om nu mai locuieste in satul Gialacuta, din Muntii Metaliferi, o asezare pitoreasca, populata in trecut de aproape 300 de locuitori. Gialacuta, unul dintre cele mai pitoresti sate din Muntii Metaliferi, a ramas pustiu.Asezarea de pe valea paraului Gialacuta, traversata de un drum forestier, avea la inceputul secolului XX aproape 300 de locuitori.GALERIE FOTO - GIALACUTAVIDEO - GIALACUTAOamenii lucrau pamantul, cresteau animale, aveau livezi si pasuni, iar unii erau angajati in minele ... citeste toata stirea