Un student a cazut de la etajul al doilea al caminului din Petrosani. Tanarul este in stare grava

Un tanar a fost adus in stare grava la spitalul din Petrosani, deoarece s-a prabusit de la etajul al doilea al unui camin studentesc. Un student in varsta de 22 de ani, din Republica Moldova, a fost transportat in stare grava la spital, deoarece s-a prabusit de la etajul doi al caminului studentesc din Petrosani.O femeie si-a scapat copilul pe fereastra, de la etajul patru al blocului. Pruncul nu a supravietuitTragedie pe o sosea din Hunedoara. Un motociclist a murit intr-un accident ... citeste toata stirea