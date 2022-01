Un tanar din Deva, tata a trei copii, este acuzat ca a rapit o prostituata, pentru 80 de lei

Un tanar din Deva a fost trimis in judecata, fiind acuzat de lipsire de libertate in mod ilegal, lovire si furt, dupa ce a sechestrat o femeie care practica prostitutia in masina sa. Pentru a scapa, victima a sarit din autoturismul aflat in mers. Dosarul in care este judecat barbatul de 27 de ani, tata a trei copii, se afla pe rolul Judecatoriei Deva.Agresiunea a avut loc in noaptea de 29 mai 2021. Tanarul si insotitoarea lui s-au deplasat cu masina pe un teren din zona Santuhalm, au ... citeste toata stirea