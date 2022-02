Un tanar si-a aruncat iubita de la etaj

Un tanar de 19 ani din Calan si-a aruncat pe geam, de la etajul al treilea, concubina de 18 ani in urma unui conflict. Tanara a supravietuit, fiind transportata la spital."Astazi, in jurul orei 18.00, Politia Orasului Calan a fost sesizata cu privire la faptul ca, in urma unui conflict spontan intre doi concubini, barbatul si-ar fi agresat fizic concubina, in varsta de 18 ani, ulterior aruncand-o de la fereastra apartamentului, situat la etajul 3", a transmis, sambata, IPJ Hunedoara.Tanara a ... citeste toata stirea