Unirea Principatelor, o sarbatoare draga inimilor noastre

In fiecare an, Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara, sarbatoreste cu mult entuziasm ziua de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, una dintre cele mai indragite sarbatori ale romanilor.Cu deosebita placere i-am invitat, si in acest an, alaturi de noi pe toti cei care au dorit sa-si arate bucuria de a serba asa cum se cuvine acest memorabil eveniment istoric, moment de cotitura in istoria romanilor: unirea Moldovei cu ... citeste toata stirea