Unirea Principatelor Romane celebrata la Deva

Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara si in parteneriat cu colegiile si liceele devene, organizeaza in data de 20 ianuarie 2023, ora 1000, o manifestare cultural-educativa menita sa cinsteasca amintirea unuia dintre cele mai indragite momente din istoria romanilor: Unirea Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859.Aceasta zi se afla de peste 160 de ani in memoria tuturor celor care poarta Romania in suflet, este ziua care a unit ... citeste toata stirea