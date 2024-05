Universitatea din Petrosani este pregatita pentru oaspetii simpozionelor studentesti

Universitatea din Petrosani se pregateste intens, in aceste zile, pentru traditionalele simpozioane studentesti. Iar pentru ca zilele ramase nu sunt numeroase, se fac ultimele pregatiri pentru ca totul sa decurga firesc.Rectorul Universitatii din Petrosani, Sorin Radu, sustine ca participantii din alte centre universitare nu vor avea niciun fel cost, totul fiind sustinut de minister.Traditional, in luna mai avem simpozioanele studentesti. Ele se fac pe fiecare facultate in functie de ... citește toată știrea