Unul dintre ultimii locuitori ai satului Alun a fost trimis in arest preventiv

Gheorghe Gheorghesc, un barbat de 75 de ani, din satul Alun (comuna Bunila), a fost arestat preventiv de magistratii Tribunalului Hunedoara, pentru tentativa de omor asupra fiului sau.Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara, in 25 martie, Gheorghe Gheorghesc se afla impreuna cu fiul sau in casa din sat, iar in urma unui conflict l-a stropit pe acesta cu benzina si i-a dat foc. De asemenea, l-a lovit cu un par peste corp."In urma ... citeste toata stirea