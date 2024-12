UPET - Noi proiecte cu finantare europeana

In ultimii ani, universitatile au avut la dispozitie multe oportunitati de finantare. Conducerea Universitatii din Petrosani a decis sa fructifice cat multe dintre aceste oportunitati, pentru a dezvolta institutia. Chiar si in acest sfarsit de an, noi proiecte au fost semnate, iar rectorul Sorin Radu le-a trecut in revista pentru JVJ.ro.Am semnat deja doua proiecte pe Programul Operational Regional (POR n.r.). Acum il semnam pe al treilea, care inseamna reabilitarea unui spatiu de invatamant ... citește toată știrea