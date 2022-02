Ursul Baloo, vedeta statiunii Straja, a fost sarbatorit la 22 de ani

UrsulBaloo, vedeta statiunii Straja. a implinit 22 de ani. Sambata, el a fost sarbatorit de localnici si turisti. I-a fost adus un tort in tarcul in care traieste la poalele partiilor de schi, iar un concurs de schi pentru copii a fost organizat in cinstea lui.Ursul Baloo "patroneaza" de peste doua decenii statiunea Straja. In anul 2000, puiul de urs a fost gasit de vanatori in padurile Parangului, in zona Polatiste. Era in stare de inconstienta, infometat si pierdut de familie, si a fost ... citeste toata stirea