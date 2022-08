Ursul gunoier din Petrosani a fost capturat

Autoritatile din Petrosani au anuntat, sambata seara, capturarea unui urs care, in ultimele saptamani, putea fi observat aproape in fiecare zi, in zona Bradet de la marginea municipiului, unde se afla Universitatea din Petrosani."Am reusit sa capturam ursul care a fost vazut, in mod repetat, in zona Bradet si in zona Universitatii Petrosani. Animalul nu a suferit niciun fel de vatamare in timpul operatiunii de capturare, a fost tranchilizat si urmeaza sa fie relocat, cat mai departe de zonele ... citeste toata stirea