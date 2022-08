Ursul "student"? Salbaticiunile dau tarcoale Univeristatii din Petrosani

In ultimele saptamani, localnicii din Valea Jiului au primit mai multe mesaje prin sistemul "Ro Alert", in care au fost anuntati ca in zonele locuite au fost observati ursi, care pot prezenta pericol pentru siguranta oamenilor.In Petrosani, unele animale salbatice au intrat in gospodarii si in curtea unor institutii, au fost vazute pe strazi in zone mai putin aglomerate si, frecvent, au fost observate in preajma unor tomberoane de gunoi.Mai multi localnici au publicat imagini cu un pui de ... citeste toata stirea