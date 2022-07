Ursulet salvat de un turist, in Retezatul Mic

Un turist care a urcat duminica in Retezatul Mic a gasit un pui de urs aflat in stare precara in apropiere de stana Scorota. L-a luat cu el si l-a predat jandarmilor montani, iar in cele din urma, animalul a fost adus la gradina zoologica din Hunedoara. "Micutul a avut noroc cu mine ca l-am gasit la timp si eu am avut noroc ca era singur! Era lovit putin la un picior din spate si cam deshidratat, dar a ajuns pe maini bune", a scris Andrei Dobarcean, pe pagina sa de Facebook.Jandarmii montani ... citeste toata stirea