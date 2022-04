"Va pleca ministrul Stanford si Harvard inaintea baronului de INSEMEX?"

Consultantul in comunicare Nicu Tasca revine din vacanta de Pasti cu un articol important. El anunta noul nume de la Cercetare, dar si incercarea mandatului acestuia, intr-o postare pe blogul sau."Informatia e putere. Iar ca sa poti sa scri, trebuie sa fii informat. Asa am facut si eu inainte sa scriu >. Primul absolvent de Stanford si Harvard pare ca isi face loc in politica romaneasca, intr-o pozitie de ministru. Cum altfel, daca nu la Cercetare. ... citeste toata stirea