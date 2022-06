Valea Jiului ramane fara mineri dupa un secol si jumatate. Cand dispare meseria emblematica a zonei VIDEO

De un secol si jumatate, minele de carbune au fost pilonul de sustinere al oraselor monoindustriale din Valea Jiului. Epoca huilei a ajuns la final, iar comunitatile trebuie sa gaseasca alte solutii de supravietuire. Mai putin de 3.000 de oameni mai lucreaza in prezent in cele patru mine de huila din Valea Jiului, singurele ramase in activitate in regiunea unde timp de un secol si jumatate, exploatarea carbunelui a fost principalul motor al economiei locale.VIDEO: SOARTA MINELOR DIN JUDETUL ... citeste toata stirea