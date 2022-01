Vanatorii de aur. Cum a fost jefuita mina inchisa de la Barza

Patru romani si un spaniol au fost trimisi in judecata, la Judecatoria Brad, Hunedoara, pentru infractiuni la regimul vamal si pentru activitati miniere ilegale.Sunt acuzati ca au intrat ilegal intr-o galerie a fostei mine de aur Barza si au extras roca aurifera pentru a obtine aur din ea. Au fost prinsi insa, in trafic, de politisti, la scurt timp dupa ce s-au intors din mina.Potrivit anchetatorilor, Machi Gimenez Emilio Juan, un spaniol venit in Romania pentru a-si achizitiona o casa, s-ar ... citeste toata stirea