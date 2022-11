Vernisaj la muzeul din Deva: "Dincolo de poveste. Graiul straielor mostenite"

Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Hunedoara, va invita joi, 24 noiembrie 2022, ora 11.00, la vernisajul expozitieiDincolo de poveste. Graiul straielor mostenite, ce va avea loc in salile destinate artelor vizuale din Palatul Magna Curia.Expozitia este rezultatul unui proiect initiat de Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, realizat in parteneriat cu mai multe institutii din intreaga tara, printre care si muzeul nostru, ... citeste toata stirea