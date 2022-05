Vernisaj la muzeul din Deva: expozitia "Outsider Art"

Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, cu sprijinulConsiliului Judetean Hunedoara, va invitajoi, 26 mai 2022, ora 13:00,sa participati la vernisajul expozitiei "Outsider Art", avand ca motto "Lumea mea, putin altfel decat lumea ta". Vernisajul se va desfasura in Sala Semineului aPalatului Magna Curia din Deva, Bulevardul 1 Decembrie, nr. 39. Expozitia poate fi vizitata in perioada26 mai - 12 iunie 2022Desfasurata sub patronajulMinisterului Muncii si Solidaritatii ... citeste toata stirea