Vesti bune de la Rasarit!

Intr-o astfel de zi nici nu stiu cu ce sa incep!Ma bucur ca Armata de haimanale violatoare si jefuitoare a Federatiei Ruse pierde pe toate fronturile in Ucraina. Ma bucur! (stiu ca o astfel de afirmatie scrisa, in cazul in care armata betivilor rusi s-ar revarsa peste Romania, ar fi acuza principala pentru a fi executat; o victima indicata mai ales de prorusii din Romania, prea multi dupa parerea mea...).Ma bucur ca un individ care-l sustine pe criminalul principal al secolului XXI, e vorba ... citeste toata stirea