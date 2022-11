(VIDEO) A nins in satele de munte din Esinutul Padurenilor. Poiana Rachitelii - loc de basm, dupa prima zapada

Satul Poiana Rachitelii din Muntii Poiana Rusca a fost impodobit luni dimineata de primul strat de omat din acest inceput de iarna. A nins viscolit in cele mai inalte zone din Esinutului Padurenilor - unde se afla satele Vadu Dobrii si Poiana Rachitelii -, iar temperaturile negative au mentinut zapada asternuta in primele ore ale zilei."Aici lumea se pregateste din timp pentru iarna, pentru ca in alti ani ninsorile erau mult mai timpurii, iar drumurile greu de strabatut, nu ca acum, cand este ... citeste toata stirea