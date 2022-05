(VIDEO) Alerta cu bomba in centrul Hunedoarei

Joi seara, in jurul orei 21:15, un barbat a sunat la Politia municipiului Hunedoara si, fara a-si declina identitatea, a anuntat ca in zona fantanii arteziene din fata Casei de Cultura urmeaza sa explodeze o bomba. Ulterior aceeasi persoana a revenit cu un apel la Politie si a anuntat ca bomba se afla intr-o camioneta parcata in vecinatatea artezienei.Timp de peste doua ore accesul in piata din fata Casei de cultura si pe strazile adiacente acesteia a fost interzis. Oamenii au fost tinuti la ... citeste toata stirea