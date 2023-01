(VIDEO) Am avut cu ce ne mandri. Cel mai lung tunel minier din Romania a fost sapat in Hunedoara

In anii '60, minele de fier din imprejurimile Hunedoarei si combinatul siderurgic al orasului se aflau in plina expansiune. Atunci, la Hunedoara, au fost realizate unele dintre cele mai mari constructii industriale din Romania, majoritatea pentru a deservi Combinatul siderurgic Hunedoara.Un astfel de loc este un tunel de peste sase kilometri lega, prin munti, localitatile miniere Ghelari si Teliuc. A fost construit in patru ani, inaugurat la mijlocul anilor '60 si a fost folosit timp de patru ... citeste toata stirea