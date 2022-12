(VIDEO) Aninoasa, orasul extremelor: cum traiesc localnicii din fostul centru minier

Mai putin de 5.000 de oameni locuiesc in Aninoasa, cel mai mic oras al Hunedoarei, infiintat in jurul unei exploatari miniere care dateaza de aproape un secol si jumatate.La 16 ani de la scoaterea ultimului vagonet de carbune, in orasul Aninoasa mai sunt 500 - 600 de salariati si cateva zeci de asistati sociali.Din anul 2006, cand Mina Aninoasa si-a inchis portile pentru totdeauna, dupa aproape un secol si jumatate de activitate neintrerupta, niciun investitor important nu a mai ajuns in ... citeste toata stirea