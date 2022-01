(VIDEO) Atentie, se lucreaza! Cetatea Devei a intrat in santier

Zidurile palatului medieval din Cetatea Devei sunt acoperite in aceste zile cu schele, in pregatirea lucrarilor de refunctionalizare a Incintei I.Investitia in valoare de 16,6 milioane de lei, finantata cu fonduri europene, vizeaza reabilitarea monumentelor turnul portii, curtea mica, magazia de arme, palatul princiar, pivnitele, corpul de garda, arestul, temnita si a versantului cu stanci dislocate in urma exploziei din 1849. Se va interveni pe o suprafata de peste 2.000 de metri patrati. ... citeste toata stirea