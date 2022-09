(VIDEO) Ati putea trai aici? Satul cu case vechi, din lemn, ascuns intr-un colt de Rai al Muntilor Poiana Rusca

Aproape 60 de familii locuiau la inceputul secolului trecut in satul Mesteacan din Muntii Poiana Rusca, un loc ramas aproape pustiu in ultimii ani. Asezarea a fost infiintata in epoca medievala in vecinatatea varfurilor Varatecu si Oprisor, de peste 1.000 de metri.De pe dealurile pe care oamenii si-au ridicat casele de lemn, inconjurate de livezi, pasuni si araturi in terase, la fel ca gospodariile din Esinutul Padurenilor, se dezvaluie o panorama spectaculoasa.Spre nord si apus se ... citeste toata stirea