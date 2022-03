(VIDEO) Balta Saulesti renaste din tarana. Imagini spectaculoase

Balta Saulesti, secata aproape complet in ultimii ani, in timpul lucrarilor la noua magistrala feroviara Simeria - Arad (KM 614), revine "la viata". Apele izvoarelor sale s-au intins tot mai mult peste terenul transformat in pasune dupa asanarea partiala a lacului, iar pasarile salbatice au revenit pe luciul acestuia.Balta Saulesti a fost unul dintre locurile preferate ale pescarilor hunedoreni, insa in ultimii ani o parte din suprafata ei a fost ocupata de santierul feroviar intins pe mai ... citeste toata stirea