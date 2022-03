(VIDEO) Buncarul antiatomic din Hunedoara are o intrare secreta

Pputini localnici din Hunedoara cunosteau povestea adapostului antiatomic infiintat la sfarsitul anilor A'50, in vecinatatea Castelului Corvinilor si a uzinelor metalurgice.Buncarul cu coridoare dispuse in forma literei H a fost sapat in stanca Dealului Sanpetru, pentru a fi folosit ca refugiu pentru aproape 1.000 de oameni, in cazul unor bombardamente aeriene.Timpul si-a pus amprenta pe el, degradandu-i reteaua de aerisire, mobilierul si instalatiile electrice si sanitare, astfel ca vechiul ... citeste toata stirea