(VIDEO) Calator in Hunedoara - Parcul dendrologic din Simeria

Intins pe aproape 70 de hectare, Parcul dendrologic din Simeria detine cea mai valoroasa colectie de plante lemnoase exotice din Romania, rezervatia fiind unica in tara.Arboretumul Simeria a fost creat la inceputul secolului al XVIII-lea prin amenajarea zavoaielor naturale din lunca Muresului, in stil peisager.Primele specii exotice au fost introduse pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. In decursul istoriei, parcul a apartinut succesiv unor familii nobiliare de origine maghiara (Gyulay, ... citeste toata stirea