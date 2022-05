(VIDEO) Cartierul palatelor cu turnulete din Hunedoara se extinde

In anii 90, la marginea Hunedoarei, cateva familii de romi din Hunedoara, imbogatite - spun localnicii - unele de pe urma afacerilor cu fier vechi din combinatul siderurgic aflat in declin, altele dupa ce au plecat in Occident, au ridicat in locul unor vechi bordeie cladiri cu doua-trei etaje, cu acoperisuri lucitoare amenajate in stilul pagodelor asiatice.Noile case au fost privite la inceput cu surprindere de localnici, apoi turistii au fost cei care le-au remarcat. Autobuzele cu straini au ... citeste toata stirea