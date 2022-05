(VIDEO) Ce se intampla cu fosta cale ferata Deva - Brad

Prefectura Hunedoara a reinitiat si retrimis catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, solicitareaprivind trecerea unor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. - S.A., in domeniul public al municipiului Brad si al comunelor Soimus, Luncoiu de Jos, Valisoara si Baita, din judetul Hunedoara."In Nota de fundamentare, trimisa viceprim-ministrului Sorin ... citeste toata stirea