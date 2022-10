(VIDEO) Coltul de rai din Muntii Sureanu de pe "Via Transilvanica"

Poiana Omului se intinde pe zeci de hectare, la peste 1.000 de metri altitudine, inconjurata de paduri vaste de fag, stejar si de brad. In trecut, drumul spre locul din Muntii Sureanu era aproape inaccesibil, insa recent Poiana Omului a devenit un punct de referinta al rutei culturale "Via Transilvanica" si este cautata de tot mai multi turisti."Impreuna cu doi prieteni, am pornit in calatoria spre Poiana Omului din Bucuresti, in urma cu trei zile. Ne-am oprit la Cugir si, de aici, ne-am ... citeste toata stirea