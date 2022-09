(VIDEO) Corvinul Hunedoara - victorie in campionat dupa eliminarea din Cupa. CSM Deva si Retezatul Hateg impart punctele

orvinul Hunedoara s-a impus in al doilea meci disputat in noul sezon al Ligii a treia de fotbal. A invins, sambata, pe teren propriu, echipa CSM Avantul Reghin.Golurile au fost marcate de Serbanati (autogol), Mericioiu si Coman, in repriza a doua. Meciul a avut loc pe Stadionul "Michael Klein", iar in tribune au fost circa 800 de spectatori.Corvinul Hunedoara a inregistrat a doua victorie in Liga a treia si este lider al grupei a noua.In Seria a saptea a Ligii a treia, CSM Deva a ... citeste toata stirea