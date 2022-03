(VIDEO) Cozi uriase la benzinarii, in urma zvonurilor ca pretul carburantilor va exploda. Explicatia ministrului Energiei

Cozi imense s-au format, miercuri, in mai multe benzinarii din judetul Hunedoara, in urma zvonurilor ca pretul carburantilor va creste drastic.In urma aparitiei unor zvonuri potrivit carora pretul carburantilor ar depasi 10 lei/litru in aceasta noapte, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca nu este niciun motiv de scumpire, Romania avand deja suficiente stocuri de carburanti."Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii. Am avut astazi intalniri ... citeste toata stirea