(VIDEO) Cum arata Centrul istoric al Devei, la un an de la inceperea lucrarilor de reabilitare

Centrul istoric al Devei a intrat in santier in vara anului trecut. Investitia de 4,5 milioane de euro, finantata de Uniunea Europeana, prevede reabilitarea Pietei Unirii si a imprejurimilor sale. Aleile sunt pavate cu piatra naturala si vor fi amenajate zone verzi cu sistem de irigare, rigole pentru colectarea apelor pluviale si un sistem de iluminat pietonal.Proiectul vizeaza si instalarea unui sistem de reducere a circulatiei in zona si un sistem inteligent de parcare. "In Piata Unirii se ... citeste toata stirea