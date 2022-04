(VIDEO) Cum arata, la doua decenii de la inchidere, prima cariera de talc si dolomita din Romania, infiintata la Craciuneasa

Carierea de la Craciuneasa, aflata pe valea Nadrabului, in vecinatatea satelor Govajdia, Ghelari, Lelese si Cerisor a fost infiintata in 1913, fiind prima astfel de exploatare deschisa in Romania.A functionat timp de aproape un secol, pana la mijlocul anilor 2000, iar minerale extrase de aici au fost folosite in special in combinatul siderurgic din Hunedoara.La scurt timp dupa inchiderea exploatarii, atat silozurile, instalatiile si cladirile industriale ale carierei, cat si linia ferata ... citeste toata stirea